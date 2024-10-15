Vinci-Le trafic au T3 en hausse de 6,4% sur un an

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFIC AU 30 SEPTEMBRE 2024
* FORTE CROISSANCE DU TRAFIC ENREGISTRÉE CET ÉTÉ, EN HAUSSE DE 6,4% VERSUS 2023, QUI DÉPASSE NETTEMENT L'ÉTÉ 2019 (+4 %)
* PLUS DE 90 MILLIONS DE PASSAGERS ONT FRÉQUENTÉ LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS AU TRIMESTRE DERNIER, SOIT UNE HAUSSE DE 6,4 % PAR RAPPORT À 2023
* ACCÉLÉRATION DU TRAFIC AU JAPON NOTAMMENT GRÂCE À LA BONNE DYNAMIQUE DES ROUTES AVEC LA CHINE
* LE TRAFIC AVEC LA CHINE S'EST ACCRU DE +90%, AVEC NOTAMMENT UNE FORTE CROISSANCE DES LIGNES AVEC SHANGAÏ (+61%) ET PÉKIN (+79%)
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(Rédaction de Gdansk)
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