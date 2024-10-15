 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
OCT 24 CAC 40 Index (10x)
7 479,00
-1,65%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
OCT 24 CAC 40 Index (10x)
7 479,00
-1,65%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci-Le trafic au T3 en hausse de 6,4% sur un an
information fournie par Reuters 15/10/2024 à 17:52

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFIC AU 30 SEPTEMBRE 2024

* FORTE CROISSANCE DU TRAFIC ENREGISTRÉE CET ÉTÉ, EN HAUSSE DE 6,4% VERSUS 2023, QUI DÉPASSE NETTEMENT L'ÉTÉ 2019 (+4 %)

* PLUS DE 90 MILLIONS DE PASSAGERS ONT FRÉQUENTÉ LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS AU TRIMESTRE DERNIER, SOIT UNE HAUSSE DE 6,4 % PAR RAPPORT À 2023

* ACCÉLÉRATION DU TRAFIC AU JAPON NOTAMMENT GRÂCE À LA BONNE DYNAMIQUE DES ROUTES AVEC LA CHINE

* LE TRAFIC AVEC LA CHINE S'EST ACCRU DE +90%, AVEC NOTAMMENT UNE FORTE CROISSANCE DES LIGNES AVEC SHANGAÏ (+61%) ET PÉKIN (+79%)

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VINCI
106,30 EUR Euronext Paris +0,05%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank