Vinci lance une nouvelle tranche de rachats d'actions pouvant atteindre 250 MEUR

Le groupe de BTP et de concessions confie à un prestataire de services d'investissement l'acquisition de ses propres titres pendant un peu plus d'un mois.

Vinci annonce avoir signé le 31 août 2026 une convention d'achat d'actions avec un prestataire de services d'investissement dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Valable du 1er septembre au 2 octobre 2026 au plus tard, cette convention porte sur l'acquisition d'actions Vinci pour un montant maximal de 250 millions d'euros.

Le prix d'achat des titres ne pourra pas dépasser le plafond fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci, précise le communiqué publié par le groupe.

Le titre a conclu la séance du jour sur un repli de 1,05% mais affiche déjà une hausse de 1% dans les cotations post-clôture.