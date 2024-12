Vinci: hausse du trafic au mois de Novembre information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le trafic Autoroute est en hausse de 3,8% au mois de Novembre. Le trafic a été soutenu en novembre pour les véhicules légers (+5,4%), qui ont bénéficié du positionnement favorable des week-ends prolongés (1er et 11 novembre).



La baisse du trafic des poids lourds (-3,7%) s'explique par deux jours ouvrés de moins qu'en novembre 2023.



Le trafic passagers de Vinci Airports est resté très bien orienté en novembre. Au global, il est en hausse de 8,8% par rapport à 2023.





