Vinci-Hausse de 5,2% du trafic passagers des aéroports en août 2025

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN AOÛT 2025
* TRAFIC AUTOROUTIER EN HAUSSE DE 0,7% EN AOÛT 2025
* TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS EN HAUSSE DE 5,2% EN AOÛT 2025
* MOUVEMENTS COMMERCIAUX DES AÉROPORTS EN HAUSSE DE 4,6% EN AOÛT 2025
Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
