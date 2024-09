Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: gain d'une concession autoroutière au Brésil information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, indique avoir remporté la concession d'une durée de 30 ans pour l'exploitation et la modernisation d'un tronçon de 594 km de l'autoroute BR-040, reliant Belo Horizonte à Cristalina au Brésil.



Corridor dynamique sur l'axe structurant entre Belo Horizonte et Brasilia, cette autoroute à péage a enregistré 17,5 millions de transactions l'année dernière (+8,3% par rapport à 2022), les véhicules lourds représentant 40% du trafic.



Vinci Highways reprendra l'exploitation de l'autoroute au premier trimestre 2025, et conduira un vaste programme de travaux, prévoyant l'élargissement de la route sur plus de 300 km ainsi que la réalisation de voies de service sur plus de 60 km.





Valeurs associées VINCI 110,60 EUR Euronext Paris +0,77%