Vinci: finalise l'acquisition d'aéroports au Cap-Vert

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que Vinci Airports a finalisé aujourd'hui le bouclage financier de l'acquisition des sept aéroports du Cap-Vert.



Dans ce cadre, VINCI Airports a souscrit un financement de 60 millions d'euros, d'une maturité de 20 ans, apporté par trois banques de développement.



Dans ce cadre, deux indicateurs de durabilité ont été définis : un objectif progressif de réduction des émissions de CO2et l'obtention d'une certification Airport CarbonAccreditation.



Le bouclage de ce financement marque une étape majeure pour les aéroports du Cap-Vert, dont VINCI Airports reprend aujourd'hui les opérations.



VINCI Airportssera en chargedu financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la modernisation de ces plateformes pour les 40prochaines années, aux côtés de sa filiale portugaise (ANA -Aeroportosde Portugal), qui détiendra 30% de la société concessionnaire.





