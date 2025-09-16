 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 827,50
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci, Figeac Aero, Assystem... les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 16/09/2025 à 18:24

(AOF) - Assystem

Assystem a dévoilé des comptes semestriels plutôt encourageants. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3 %, à 326,4 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel d'activité a augmenté de 10,2 %, pour s'élever à 20,4 millions d'euros, grâce à la contribution de l'international à marge plus élevée. Enfin, seule ombre au tableau, le résultat net consolidé est passé de 5 à 4,3 millions d'euros, mais cette dégradation est liée à un effet de base négatif avec une situation de trésorerie positive au premier semestre 2024 avec la cession de Framatome.

Aubay

L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

Boa Concept a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance de 22 % en rythme annuel. L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique a été porté par des synergies renforcées entre ses filiales, une dynamique commerciale soutenue et une première percée sur le marché canadien. Sur la période, la société a réalisé 56 % de son chiffre d'affaires hors de France, notamment en Allemagne et en Belgique .

Cogelec

Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.

Damartex

Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.

Esker

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.

Figeac Aero

Figeac Aero a initié un accord avec un nouveau client : Safran Electrical & Power pour la production de pièces de systèmes électriques aéronautiques, pour un montant pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros. Figeac Aero sera chargé de produire deux ensembles de pièces en titane et en acier inoxydable, intégrant des équipements de motorisation et de génération électrique, dont notamment des arbres de torsion. Avec ce contrat, Figeac Aero a déjà sécurisé plus de 48 % de son objectif de chiffre d'affaires annuel issu de nouvelles affaires à l'horizon mars 2028.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.

Implanet

Implanet a publié des comptes semestriels plutôt mitigés. Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu son chiffre d'affaires bondir de 41 %, à 5,809 millions d'euros. En outre, sa marge brute a nettement progressé de 35 %, pour s'élever à 3,052 millions d'euros. En revanche, les coûts d'exploitation ont augmenté de 14 %, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 7 %, à 2,143 millions d'euros.

Innate Pharma

La biotech présentera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.

Vinci

En août, le trafic des véhicules légers de Vinci affiche une hausse de 0,7 %. Celui des poids lourds, pénalisé par un jour ouvré de moins qu'en août 2024, recule de 1,6 %. Ainsi, sur l'ensemble de la période estivale (juillet-août), le trafic tous véhicules confondus progresse de 0,8 % (dont véhicules légers +1,0 % et poids lourds -0,5 %). Dans la branche aéroports, le trafic passagers reste dynamique dans la quasi-totalité des plateformes du réseau. Au global, après +3,6 % en juillet, il augmente de 5,2 % en août soit +4,6 % sur la période estivale.

Valeurs associées

ASSYSTEM
45,5000 EUR Euronext Paris -2,99%
AUBAY
44,6000 EUR Euronext Paris +2,06%
BOA CONCEPT
22,000 EUR Euronext Paris +0,92%
COGELEC
28,700 EUR Euronext Paris -0,35%
DAMARTEX
3,8000 EUR Euronext Paris +0,53%
ESKER
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
FIGEAC AERO
10,3000 EUR Euronext Paris +0,98%
IMPLANET
0,3250 EUR Euronext Paris 0,00%
INNATE PHARMA
1,7940 EUR Euronext Paris -1,32%
SOLUTIONS 30
1,6280 EUR Euronext Paris -1,09%
VINCI
117,8500 EUR Euronext Paris -1,42%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 18:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

