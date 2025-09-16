Vinci, Figeac Aero, Assystem... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Assystem

Assystem a dévoilé des comptes semestriels plutôt encourageants. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3 %, à 326,4 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel d'activité a augmenté de 10,2 %, pour s'élever à 20,4 millions d'euros, grâce à la contribution de l'international à marge plus élevée. Enfin, seule ombre au tableau, le résultat net consolidé est passé de 5 à 4,3 millions d'euros, mais cette dégradation est liée à un effet de base négatif avec une situation de trésorerie positive au premier semestre 2024 avec la cession de Framatome.

Aubay

L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

Boa Concept a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance de 22 % en rythme annuel. L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique a été porté par des synergies renforcées entre ses filiales, une dynamique commerciale soutenue et une première percée sur le marché canadien. Sur la période, la société a réalisé 56 % de son chiffre d'affaires hors de France, notamment en Allemagne et en Belgique .

Cogelec

Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.

Damartex

Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.

Esker

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.

Figeac Aero

Figeac Aero a initié un accord avec un nouveau client : Safran Electrical & Power pour la production de pièces de systèmes électriques aéronautiques, pour un montant pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros. Figeac Aero sera chargé de produire deux ensembles de pièces en titane et en acier inoxydable, intégrant des équipements de motorisation et de génération électrique, dont notamment des arbres de torsion. Avec ce contrat, Figeac Aero a déjà sécurisé plus de 48 % de son objectif de chiffre d'affaires annuel issu de nouvelles affaires à l'horizon mars 2028.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.

Implanet

Implanet a publié des comptes semestriels plutôt mitigés. Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu son chiffre d'affaires bondir de 41 %, à 5,809 millions d'euros. En outre, sa marge brute a nettement progressé de 35 %, pour s'élever à 3,052 millions d'euros. En revanche, les coûts d'exploitation ont augmenté de 14 %, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 7 %, à 2,143 millions d'euros.

Innate Pharma

La biotech présentera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.

Vinci

En août, le trafic des véhicules légers de Vinci affiche une hausse de 0,7 %. Celui des poids lourds, pénalisé par un jour ouvré de moins qu'en août 2024, recule de 1,6 %. Ainsi, sur l'ensemble de la période estivale (juillet-août), le trafic tous véhicules confondus progresse de 0,8 % (dont véhicules légers +1,0 % et poids lourds -0,5 %). Dans la branche aéroports, le trafic passagers reste dynamique dans la quasi-totalité des plateformes du réseau. Au global, après +3,6 % en juillet, il augmente de 5,2 % en août soit +4,6 % sur la période estivale.