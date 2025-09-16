 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intoxications et "odeurs nauséabondes": un Burger King fermé en Franche-Comté
information fournie par AFP 16/09/2025 à 15:09

Une enseigne Burger King à Burbank en Californie le 17 janvier 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Les services de l'Etat ont ordonné la fermeture d'un restaurant rapide Burger King à Lure, en Haute-Saône, à la suite de "plusieurs cas d'intoxication alimentaire chez des convives", et d'inspections ayant révélé des problèmes d'hygiène et des "odeurs nauséabondes", a annoncé mardi la préfecture.

Cette mesure est justifiée par des "faits graves, susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs" fréquentant ce restaurant situé dans une zone commerciale, en périphérie de cette ville de 8.000 habitants, a expliqué dans un communiqué le préfet de Haute-Saône, Serge Jacob.

Les inspecteurs qui se sont rendus sur place lundi "ont constaté plusieurs manquements graves", tels qu'une "absence d'hygiène des locaux, des équipements et des enceintes réfrigérées", des "odeurs nauséabondes dans les locaux de préparation" et une "incapacité du personnel à assurer la salubrité des denrées alimentaires", détaille la préfecture.

L'établissement ne pourra rouvrir que lorsque les inspecteurs de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) auront constaté que toutes les "mesures correctives" nécessaires auront été mises en oeuvre, ont encore indiqué les services de l'Etat.

Contactée, la communication de Burger King a indiqué qu'elle réagirait plus tard dans la journée.

  • 15:42

    Quelle honte! Ce qui me semblerait logique comme communication de crise, c'est que BK retire sa franchise à ce qui est probablement franchisé. Fermeture, merci au revoir. un grand groupe ne peut se permettre ce genre de publicité et de comportements.

