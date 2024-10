Vinci Energies se renforce dans les services industriels aux Pays-Bas

(AOF) - Vinci Energies déploie son activité industrielle sur un nouveau segment de marché aux Pays-Bas, avec l’acquisition de RH Marine et de Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. (Bakker Sliedrecht), un ensemble de deux entreprises spécialisées dans le secteur maritime, détenues par le même actionnaire. Ces sociétés ont affiché un chiffre d’affaires proche de 160 millions d’euros en 2023, réalisé par 620 collaborateurs. La transaction sera notifiée à l'ACM, l'autorité néerlandaise de la concurrence, pour une finalisation attendue avant la fin de l'année.

Créé en 1860, RH Marine est un intégrateur de systèmes électriques et de systèmes d'automatisation pour le secteur maritime. Fondé en 1919, Bakker Sliedrecht est un intégrateur spécialisé dans la conception, l'installation et la maintenance de systèmes électriques embarqués ainsi que d'infrastructures électriques à terre pour le secteur nautique, du dragage et de l'offshore, ainsi que d'infrastructures électriques à terre.

Vinci Energies a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros aux Pays-Bas dans ses quatre domaines d'activité (infrastructures, services à l'industrie, building solutions, technologies de communication et de l'information).

AOF - EN SAVOIR PLUS