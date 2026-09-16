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Vinci Energies remporte un contrat de maintenance en Suède
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 17:53
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Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI ENERGIES REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT DE MAINTENANCE PLURIANNUELLE D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE EN SUÈDE

* MONTANT ANNUEL DE 30 MILLIONS D'EUROS

* DURÉE INITIALE DE 4 ANS

Texte original nGNE8SZ1G6

Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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