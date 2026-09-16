Vinci Energies remporte un contrat de maintenance en Suède

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Absent de son procès pour corruption et trafic d'influence, l'ex-PDG de Renault Carlos Ghosn a échoué à faire reporter l'audience où il est jugé depuis mercredi à Paris avec Rachida Dati pour les 900.000 euros versés par le constructeur automobile à l'élue lorsqu'elle ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•16.09.2026•18:39•
La CGT de TotalEnergies a lancé un appel à la grève le 8 octobre pour l'emploi et les salaires, "sur tous les sites du groupe", notamment ses raffineries et certaines stations-service, a annoncé mercredi le syndicat. Cet appel à la grève, lancé trois semaines avant ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•16.09.2026•18:36•
Le fonds d'investissement français HY24 a pris de concert avec l'organisme public-privé espagnol Cofides une participation de 29% dans Onuba, le plus grand projet de production d'hydrogène renouvelable en Europe du Sud, situé dans la Vallée andalouse, a-t-il annoncé ...
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