Vinci Energies rachète le groupe Secal auprès d'Isatis Capital

Vinci Energies acquiert le groupe Secal, PME du secteur de l'ingénierie, spécialisée dans le levage industriel. Ce groupe est constitué de quatre sociétés : SECAL, SN Solomat, SERAL et Europtech. Elles sont implantées principalement dans le quart nord-est de la France et interviennent sur l'ensemble du territoire national. Ensemble, elles emploient près de 100 collaborateurs.

L'annonce a été officialisée ce vendredi par Isatis Capital, société de gestion indépendante spécialiste du LBO primaire, qui a cédé sa participation dans Secal.

Ces quatre sociétés du groupe Secal couvrent l'ensemble du cycle de vie des équipements de levage : conception et fabrication d'installations sur mesure, intégration de solutions de manutention pour les environnements industriels, ainsi que maintenance, modernisation et mise en conformité d'équipements critiques.

"Le groupe Secal poursuit ainsi son développement au sein d'un grand groupe industriel français, fort des moyens et du rayonnement que lui offre ce nouvel actionnariat", explique Isatis Capital dans un communiqué.

Vinci Energies (entreprise française de services multi-techniques et filiale du groupe mondial Vinci) renforce à cette occasion son offre dans le levage et la manutention industrielle, sur un marché porté par l'évolution des équipements et des exigences croissantes en matière de sécurité, de conformité et de performance, ainsi que par le maintien en condition opérationnelle des sites industriels.

L'activité de Vinci Energies s'articule autour de quatre grands domaines :

- Infrastructures : réseaux d'énergie, transports et production d'électricité (notamment via la marque Omexom)

- Industrie : amélioration de la performance industrielle, maintenance et automatismes (notamment via la marque Actemium)

- ICT (technologies de l'information et de la communication) : solutions de réseaux de communication et transformation digitale

- Building Solutions : efficacité énergétique, génie climatique, plomberie et sécurité des bâtiments intelligents (smart buildings)