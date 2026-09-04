Tony Gatlif, le chantre de la culture tzigane, s'est éteint

Le réalisateur français Tony Gatlif, le 23 mai 2025 à Cannes ( AFP / Valery HACHE )

La culture tzigane a perdu l'un de ses plus ardents défenseurs avec la mort à 77 ans de Tony Gatlif, le réalisateur d'une vingtaine de films dont "Gadjo Dilo".

Le réalisateur est décédé mercredi à Arles (Bouches-du-Rhône), à proximité de la Camargue qu'il aimait tant, alors qu'il travaillait sur un projet de film historique, a indiqué vendredi sa famille dans un communiqué à l'AFP.

En annonçant son décès, lié à un "problème de santé", son épouse, ses enfants et petits-enfants lui ont souhaité "Latcho Drom", une expression tzigane signifiant "Bonne route".

"La beauté de ses films, sa générosité, sa joie, sa poésie et son amour de la musique resteront pour toujours en nous", ont ajouté ses proches.

"Latcho Drom moro dad" ("Bonne route mon père"), a également réagi le comédien Romain Duris, qui a notamment joué dans "Gadjo Dilo", son film le plus connu.

"Latcho Drom" est le titre de l'un des 25 films réalisés par Tony Gatlif depuis 1975, dont "Exils", aussi avec Romain Duris, qui a obtenu le prix de la mise en scène au festival de Cannes en 2004. Son dernier long métrage, "Ange", est sorti en 2025.

Le réalisateur Tony Gatlif (D), l'acteur français Romain Duris (G) et l'actrice belge Lubna Azabal posent lors d'une séance photo pour le film "Exils", le 19 mai 2004 à Cannes ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Ses histoires, profondément sociales, sont souvent habitées par une musique particulière: le flamenco dans "Vengo" (2000), la musique tzigane dans "Les Princes" (1983) ou le rebétiko, musique traditionnelle née de la fusion entre Grèce et Turquie, dans "Djam" (2017).

La musique tzigane "crie la peur et la douleur d'un peuple qui a mal à son âme", a résumé Tony Gatlif, récompensé à deux reprises par le César de la meilleure musique pour "Gadjo Dilo" et "Vengo".

Il "laisse une vingtaine de films chaleureux où la musique caracole", a salué Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes.

Pour la ministre de la Culture Catherine Pégard, le cinéaste "avait le goût des chemins de traverse, des frontières qui s'effacent, des vies que l'on regarde trop peu. Il filmait la musique, le mouvement, l'exil et la liberté avec une énergie qui n'appartenait qu'à lui".

"Contre la destinée"

Né Michel Dahamani d'un père kabyle et d'une mère gitane le 10 septembre 1948, Tony Gatlif a connu la violence et l'errance après son départ d'Algérie.

C'est lors d'un contrôle de police vers 12 ans qu'il a changé de nom pour éviter d'être renvoyé en Algérie, s'appropriant le nom d'un espace vert d'Alger, le parc Gatlif.

Après un passage en maison de correction, il est envoyé en Camargue sur décision de justice. Trois ans plus tard, il découvre le théâtre et l'acteur Michel Simon.

Le réalisateur Tony Gatlif pose lors d'une séance photo pour le film "Ange", le 23 mai 2025 à Cannes ( AFP / Valery HACHE )

"J'ai mené une bataille contre ma destinée, contre moi-même et ce n'est pas rien", avait-il déclaré à l'AFP en 2021. La Camargue "fait partie des choses qui m'ont sauvé".

"Avant j'étais violent, il ne fallait pas me toucher, j'étais un mauvais garçon (...) je n'écoutais personne, pour moi les grands, tous les gens, étaient des ennemis", avait-il poursuivi. "Du moment où j'ai mis pied en Camargue, j'ai commencé à écouter et ça tient au respect avec lequel les gens me parlaient, sans préjugé".

Territoire sauvage entre Rhône et Méditerranée, la Camargue est un lieu profondément lié à la culture gitane avec les pèlerinages des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui rassemblent des milliers de Gitans autour de Sainte Sara, dans une célébration de la foi, de la musique et des traditions.