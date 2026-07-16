Vinci Energies lance une offre publique d'achat sur All for One

Vinci Energies SGEF.PA annoncé jeudi lancer une offre publique d'achat sur l’intégralité des actions du prestataire allemand de services de conseil, informatiques All for One A1OS.DE au prix de 67,50 euros par action en numéraire.

L’offre représente une prime de 104,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les trois derniers mois et de et de 95,5 % par rapport au cours de clôture Xetra de l’action All for One à la Bourse de Francfort le 15 juillet 2026, selon un communiqué du groupe français.

Vinci précise qu'aucun contrat de contrôle et de transfert des bénéfices et pertes au sens du droit allemand ne sera conclu avant le 1er janvier 2029.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)