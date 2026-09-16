VINCI Energies décroche un nouveau contrat de maintenance électrique en Suède

VINCI Energies a remporté un nouveau contrat pluriannuel portant sur la maintenance et les interventions techniques d'un réseau de distribution électrique dans le sud de Stockholm, en Suède, pour le compte de l'énergéticien Vattenfall.

D'une durée initiale de quatre ans, avec une possibilité de prolongation pour quatre années supplémentaires, le contrat représente un montant annuel d'environ 30 millions d'euros. Il couvre notamment les opérations de maintenance, de dépannage, de raccordement et de modification du réseau électrique.

Les prestations seront assurées par une centaine de collaborateurs suédois d'Omexom, la marque de VINCI Energies spécialisée dans les infrastructures énergétiques. Déjà bien implantée en Suède, Omexom y intervient dans le cadre de plusieurs contrats similaires.

VINCI Energies dispose plus largement d'une présence significative dans le pays, avec 2 500 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire.

En 2025, ses activités en Suède ont généré un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros.

A l'échelle du groupe, VINCI a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros dans les infrastructures électriques.