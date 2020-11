Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci Energies acquiert Ewe Offshore, spécialiste des parcs éoliens offshore Reuters • 30/11/2020 à 18:15









30 novembre (Reuters) - Vinci SA SGEF.PA annonce lundi dans un communiqué: * VINCI ENERGIES ACQUIERT EWE OFFSHORE SERVICE & SOLUTIONS GMBH,UN SPÉCIALISTE DES PARCS ÉOLIENS OFFSHORE * L'ENTREPRISE EST BASÉE À OLDENBURG, EN ALLEMAGNE, ET DISPOSE DE DEUX IMPLANTATIONS À EMDEN ET À BORKUM. * EN 2019, SES 160 SALARIÉS ONT GÉNÉRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE €30 MLNS. Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.82%