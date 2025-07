Vinci: en négociation pour une cession d'Axxès à Brisa information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 13:28









(Zonebourse.com) - Vinci Autoroutes, Eiffage, SFTRF (Société Française du Tunnel Routier du Fréjus) et ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) annoncent entrer en négociation exclusive avec Brisa - Autoestradas de Portugal en vue de lui céder 100% d'Axxès.



Par cette opération potentielle, le groupe de concession autoroutière portugais mettrait la main sur l'un des principaux fournisseurs de services de péage électronique pour les camions, les autobus et autres véhicules utilitaires en Europe.



Aucun terme financier n'est précisé à ce stade. La transaction envisagée est soumise à l'information consultation du comité social et économique d'Axxès et sa réalisation est soumise aux conditions réglementaires habituelles.





