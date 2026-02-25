 Aller au contenu principal
VINCI-Émission de €500 mlns d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de Groupe ADP
25/02/2026

(Ajoute mot manquant dans le titre)

Vinci SA SGEF.PA :

* UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS ORDINAIRES EXISTANTES DE GROUPE ADP

* UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2031 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 500 MEUR

* LES OBLIGATIONS AURONT UNE MATURITÉ DE 5 ANS

* LE PRIX INITIAL D'ÉCHANGE PRÉSENTE UNE PRIME COMPRISE ENTRE 30% ET 35% SUR LE COURS DE RÉFÉRENCE

* ENVISAGE D'UTILISER LE PRODUIT DE CETTE ÉMISSION POUR FINANCER SES BESOINS GÉNÉRAUX

