VINCI-Émission de €500 mlns d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de Groupe ADP

Vinci SA SGEF.PA :
* UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS ORDINAIRES EXISTANTES DE GROUPE ADP
* UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2031 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 500 MEUR
* LES OBLIGATIONS AURONT UNE MATURITÉ DE 5 ANS
* LE PRIX INITIAL D'ÉCHANGE PRÉSENTE UNE PRIME COMPRISE ENTRE 30% ET 35% SUR LE COURS DE RÉFÉRENCE
* ENVISAGE D'UTILISER LE PRODUIT DE CETTE ÉMISSION POUR FINANCER SES BESOINS GÉNÉRAUX
