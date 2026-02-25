Inde: Suez remporte un contrat pour approvisionner plus d'un million de personnes en eau

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant français de l'eau et des déchets Suez a remporté un contrat d'approvisionnement d'eau potable pour les habitants de la ville indienne de Salem, dans l'état du Tamil Nadu (sud du pays), habitée par "plus d'un million de personnes", a annoncé le groupe mercredi.

Ce contrat de concession, attribué par la Salem City Municipal Corporation, "le plus important du groupe en Inde", court sur 25 ans pour "un montant de 456 millions d'euros", a indiqué Suez dans un communiqué.

A compter de 2027, le contrat "couvre la conception, la construction et l'exploitation du système d'alimentation en eau potable de Salem" et doit débuter par "une phase d'études et de travaux, de cinq ans, incluant la prise en charge de l'exploitation et la maintenance des actifs existants", a détaillé le groupe

Suivra une "phase d'exploitation et de maintenance, d'une durée de 20 ans", a ajouté Suez, qui précise que la municipalité restera propriétaire des infrastructures.

Afin de moderniser le système d'alimentation en eau de la ville, le contrat prévoit la "réhabilitation des ouvrages de prise d'eau, usines de traitement et stations de pompage", le "renouvellement de 1.800 km du réseau de distribution", la "construction de 26 nouveaux réservoirs et la modernisation de 39 réservoirs existants", ainsi que le "renouvellement des compteurs et de leurs raccordements".

Suez indique déjà desservir en eau potable 65 millions de personnes en Inde, "soit 13% de la population" du pays.