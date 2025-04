Vinci: contrat de partenariat public-privé en Australie information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que le consortium Acerez, composé de sa filiale Cobra IS, d'Acciona et d'Endeavour Energy, a signé avec le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud le premier partenariat public-privé (PPP) australien dans la transmission électrique.



Ce contrat de 35 ans couvre le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de plus de 240 km de lignes à haute tension, de huit sous-stations et d'équipements de raccordement aux énergies renouvelables.



Le projet a pour ambition de connecter 4,5 GW supplémentaires au réseau d'ici 2028, alimentant 2 millions de foyers.



Il s'inscrit dans le développement d'une zone d'énergie renouvelable (REZ) destinée à remplacer les centrales à charbon, avec à la clé 5 000 emplois et jusqu'à 20 milliards de dollars australiens d'investissements privés attendus d'ici 2030.







