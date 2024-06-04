Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI CONSTRUCTION REMPORTE LA CONCEPTION-CONSTRUCTION DU GÉNIE CIVIL DE TROIS USINES DE TRAITEMENT D'EAU DU SEDIF
* LE GROUPEMENT EST COMPOSÉ D'EIFFAGE GÉNIE CIVIL (MANDATAIRE) ET DE CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, FILIALE DE VINCI CONSTRUCTION
* CE GROUPEMENT A ÉTÉ RETENU PAR VEOLIA POUR LA CONCEPTION-CONSTRUCTION DU GÉNIE CIVIL DE TROIS USINES DE TRAITEMENT D'EAU
* CE CONTRAT S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA CONCESSION POUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE EN ÎLE-DE-FRANCE CONFIÉE À VEOLIA PAR LE SYNDICAT DES EAUX D'ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF)
* MONTANT DU CONTRAT EST DE PLUS DE 400 MILLIONS D'EUROS, RÉPARTIS À PARTS ÉGALES ENTRE EIFFAGE GÉNIE CIVIL ET CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
Texte original: tinyurl.com/zbpzwnw2 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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