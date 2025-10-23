 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 242,50
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci confirme ses perspectives pour 2025
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:03

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 19,4 milliards d'euros au 3e trimestre 2025, en croissance de 4,7 % (+3,5 % à structure comparable).

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint 54,3 milliards d'euros, en hausse de 3,7 % (croissance organique : +2,0 %).

À l'international (58 % du total), le chiffre d'affaires s'établit à 31,4 milliards d'euros, en croissance de 5,3 % à structure réelle et de 2,3 % à structure comparable.

En France (42 % du total), le chiffre d'affaires atteint 22,9 milliards d'euros, en hausse de 1,6 % à structure réelle et comparable.

Le carnet de commandes atteint au 30 septembre 2025 un niveau de 70,6 milliards d'euros (+2 % par rapport à fin 2024 ; +6 % sur un an, en progression dans chaque pôle).

Le Groupe confirme les perspectives pour 2025 présentées précédemment.

Vinci maintient les indications pour 2025 et 'afficherait une nouvelle hausse de son CA et de ses résultats, avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France'.

Valeurs associées

VINCI
122,8500 EUR Euronext Paris +0,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank