Vinci: cède 50 % de la société brésilienne Mantiqueira

(CercleFinance.com) - Vinci annonce la cession de sa participation de 50% dans la ligne électrique à haute tension de Mantiqueira au Brésil



Cette cession de 50% de la société brésilienne Mantiqueira est réalisée pour un montant d'environ 130 millions d'euros.



L'acquéreur est le fonds d'infrastructures canadien Brookfield, qui portera ainsi sa détention dans la société à 100 %.



Longue de 1 200 km, cette ligne comporte 18 sous-stations et traverse 50 municipalités de l'État du Minas Gerais.





