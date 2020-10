Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci-CA en baisse de 12% sur neuf mois, reprise d'activité au T3 Reuters • 20/10/2020 à 17:58









PARIS, 20 octobre (Reuters) - Vinci SGEF.PA a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de près de 12% au titre des neuf premiers mois de l'année, à 30,8 milliards d'euros, confirmant la baisse "significative" de ses résultats annoncée pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement. Le groupe de BTP et de concessions aéroportuaires et autoroutières dit cependant avoir constaté un retour à la normale de l'activité dans la plupart de ses divisions au cours du troisième trimestre et se dit confiant dans sa capacité à rebondir l'an prochain, en raison notamment des plans de relance annoncés en France et dans d'autres pays. (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.68%