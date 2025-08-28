Vinci annonce une hausse de 1,0% du trafic autoroutier en juillet 2025

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2025
* AÉROPORTS : AUGMENTATION DE 4,4 % DES MOUVEMENTS COMMERCIAUX EN JUILLET 2025
* TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS EN HAUSSE DE 3,6 % EN JUILLET 2025
* TRAFIC AUTOROUTIER EN HAUSSE DE 1,0 % EN JUILLET 2025
Texte original nGNE2mzNjB
(Rédaction de Gdansk)
