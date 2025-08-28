 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vinci annonce une hausse de 1,0% du trafic autoroutier en juillet 2025
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 17:49

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2025

* AÉROPORTS : AUGMENTATION DE 4,4 % DES MOUVEMENTS COMMERCIAUX EN JUILLET 2025

* TRAFIC PASSAGERS DES AÉROPORTS EN HAUSSE DE 3,6 % EN JUILLET 2025

* TRAFIC AUTOROUTIER EN HAUSSE DE 1,0 % EN JUILLET 2025

Texte original nGNE2mzNjB Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

VINCI

VINCI
117,1000 EUR Euronext Paris +1,21%
