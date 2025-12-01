Airbus décroche : après les logiciels, un problème de fuselage
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 12:06
'Ce problème n'affecte pas les avions déjà en service, mais retarde certaines livraisons à venir, freinant ainsi la forte accélération de la production', indique ce matin Saïma Hussain, analyste chez AlphaValue, s'appuyant sur 'des sources industrielles'.
'Ce retard survient juste après le rappel logiciel, ce qui constitue un second coup dur pour le moral des investisseurs, cette fois-ci lié à la qualité de fabrication' ajoute le broker qui s'attend à ce que le climat négatif persiste à court terme, même si les fondamentaux restent globalement solides.
Selon AlphaValue, ces éléments pourraient aussi peser sur les objectifs de livraison d'Airbus.
Peu après midi, le titre cédait plus de 8% à Paris.
Valeurs associées
|184,5600 EUR
|Euronext Paris
|-9,73%
A lire aussi
-
Malgré ses dénégations, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a été reconnu "entièrement coupable" d'avoir fait chanter un rival avec une sextape et condamné lundi à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite
-
Volodymyr Zelensky, sous forte pression politique et diplomatique, est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens à la veille d'une rencontre entre l'envoyé américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine. ... Lire la suite
-
Les immatriculations de voitures neuves en France ont rechuté en novembre, baissant de 0,29% en rythme annuel après trois mois de hausse d'affilée, reflet de l'attentisme du marché à cause du contexte économique morose et avant les annonces éventuelles de la Commission ... Lire la suite
-
Airbus a découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, ont déclaré lundi des sources industrielles. Le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
4 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer