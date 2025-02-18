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Vinci annonce les termes des obligations convertibles pour un montant de 400 mlns d'euros
information fournie par Reuters 18/02/2025 à 19:00

Vinci SA SGEF.PA :

* DÉTERMINATION DU PRIX DE RÉFÉRENCE DES ACTIONS VINCI, DU PRIX DE CONVERSION INITIAL ET DU RATIO DE CONVERSION INITIAL DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES SYNTHÉTIQUES REMBOURSABLES UNIQUEMENT EN NUMÉRAIRE DE 400 MILLIONS D’EUROS

* LE PRIX DE RÉFÉRENCE DE L’ACTION VINCI EST DE 108,4401 EUROS

* LE PRIX DE CONVERSION INITIAL QUI EN RÉSULTE (REPRÉSENTANT UNE PRIME DE 20 % PAR RAPPORT AU PRIX DE RÉFÉRENCE DE L'ACTION VINCI) EST DE 130,1281 EUROS

* LE RATIO DE CONVERSION INITIAL EST DE 768,4735 ACTIONS VINCI PAR OBLIGATION D’UN MONTANT NOMINAL DE 100 000 EUROS

Texte original nGNE6Lrz7Z Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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