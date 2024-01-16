Vinci Airports-Trafic Passagers en hausse de 17% au T4

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFIC PASSAGERS EN FORTE CROISSANCE AU QUATRIÈME TRIMESTRE (+17 % VERSUS 2022)
* CROISSANCE SIGNIFICATIVE SUR L'ANNÉE 2023 (+26 % VERSUS 2022) GRÂCE À UN TRAFIC RECORD DANS CERTAINS PAYS D'EUROPE (PORTUGAL ET SERBIE), EN AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES
* PLUS DE 267 MILLIONS DE PASSAGERS ONT EMPRUNTÉ LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS EN 2023
* EN CROISSANCE CONSTANTE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE, LE TRAFIC A CULMINÉ AU 4ÈME TRIMESTRE AU-DESSUS DES NIVEAUX DE 2019 (+0,6 %)
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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