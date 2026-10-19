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VINCI Airports : trafic en léger recul de 0,6% au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 18:05

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Le gestionnaire aéroportuaire a accueilli 93,5 millions de passagers au troisième trimestre 2026, pénalisé par les tensions géopolitiques en Asie et le prix élevé du kérosène. Sur les neuf premiers mois de l'année, le trafic est resté quasiment stable, en baisse de 0,2%.

VINCI Airports a enregistré des évolutions contrastées selon les régions. En Europe, Budapest affiche une croissance de 12%, devant Porto ( 7,1%), Belgrade ( 6,7%) et Edimbourg ( 4,3%). Le trafic progresse également au Costa Rica ( 5,6%), au Cap-Vert ( 5,5%) et en République dominicaine ( 4,9%).

A l'inverse, le Cambodge (-20%) et le Japon (-8,8%) ont souffert des tensions régionales et du recul de certaines clientèles asiatiques. Londres Gatwick (-2,9%) et Santiago du Chili (-2,2%) affichent également une baisse de fréquentation.

A fin septembre, le réseau totalisait 252,5 millions de passagers, soit un repli limité de 0,2% sur un an.

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