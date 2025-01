Vinci Airports: hausse de 7,6% du trafic au quatrième trimestre

(AOF) - Vinci Airports annonce une très bonne performance au quatrième trimestre 2024 avec une croissance du trafic de 7,6% par rapport à 2023, et de 7,9% par rapport à 2019. L’opérateur de plateformes aéroportuaires précise que sur l’ensemble de l’année 2024, son trafic global, avec plus de 318 millions de passagers, dépasse son niveau pré-Covid (+3,7 % par rapport à 2019, +8,5 % par rapport à 2023). Le groupe signale des niveaux de trafic record dans plusieurs aéroports du réseau, dont ses deux dernières acquisitions, Budapest et Édimbourg.

