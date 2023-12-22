Vinci Airports et la République Dominicaine prolongent de 30 ans le contrat de concession aéroportuaire

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI AIRPORTS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE PROLONGENT DE 30 ANS LE CONTRAT DE CONCESSION AÉROPORTUAIRE
* PAIEMENT INITIAL DE 775 MILLIONS DE DOLLARS (705 MEUR ) À L'ÉTAT DOMINICAIN ET INVESTISSEMENTS COMPLÉMENTAIRES (TRAVAUX) DE 830 MILLIONS DE DOLLARS (755 MEUR ) JUSQU'À LA FIN DE LA DURÉE DE LA NOUVELLE CONCESSION
* POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE VINCI AIRPORTS POUR SOUTENIR LE TOURISME ET LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE DU PAYS
* NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION DE 2030 À 2060
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(Rédaction de Gdansk)
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