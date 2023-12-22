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Vinci Airports et la République Dominicaine prolongent de 30 ans le contrat de concession aéroportuaire
information fournie par Reuters22/12/2023 à 08:55

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI AIRPORTS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE PROLONGENT DE 30 ANS LE CONTRAT DE CONCESSION AÉROPORTUAIRE

* PAIEMENT INITIAL DE 775 MILLIONS DE DOLLARS (705 MEUR ) À L'ÉTAT DOMINICAIN ET INVESTISSEMENTS COMPLÉMENTAIRES (TRAVAUX) DE 830 MILLIONS DE DOLLARS (755 MEUR ) JUSQU'À LA FIN DE LA DURÉE DE LA NOUVELLE CONCESSION

* POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE VINCI AIRPORTS POUR SOUTENIR LE TOURISME ET LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE DU PAYS

* NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION DE 2030 À 2060

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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