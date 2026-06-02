VINCI Airports achève la modernisation de l'aéroport du Kansai, au Japon

L'opérateur a inauguré la nouvelle zone commerciale internationale du Terminal 1, marquant la fin d'un vaste programme de modernisation lancé en 2021 et le 10e anniversaire de la concession de l'aéroport.

VINCI Airports annonce l'achèvement de l'extension et de la rénovation du Terminal 1 de l'aéroport international du Kansai (KIX), au Japon, avec l'inauguration de la zone commerciale internationale entièrement modernisée.

Le projet, lancé en 2021 et réalisé par Kansai Airports, coentreprise de VINCI Airports et d'ORIX, représente un investissement total de 70 MdsJPY (380 MEUR environ). L'extension de la zone des départs internationaux a accru sa surface de 60%, renforçant les capacités opérationnelles de l'aéroport.

Le nouvel espace comprend 24 boutiques et restaurants, dont la plus grande boutique duty free traversante du Japon. En 2025, KIX a accueilli plus de 34 millions de passagers, confirmant son rôle de porte d'entrée majeure pour le tourisme au Japon.