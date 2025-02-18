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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci Aéroports: trafic d'octobre en hausse de 9,2% sur un an
information fournie par Reuters 18/02/2025 à 18:27

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JANVIER 2025

* LA FORTE PROGRESSION DU TRAFIC, TANT POUR LES VÉHICULES LÉGERS QUE POUR LES POIDS LOURDS, S'EXPLIQUE ESSENTIELLEMENT PAR UN EFFET DE COMPARAISON FAVORABLE

* LA CIRCULATION SUR LES RÉSEAUX DE VINCI AUTOROUTES AVAIT ÉTÉ FORTEMENT PERTURBÉE PAR LES BLOCAGES DES AGRICULTEURS À PARTIR DU 22 JANVIER 2024

* TRAFIC JANVIER VINCI AUTOROUTES: VINCI AUTOROUTES +9,5 % SUR UN AN

* TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AÉROPORTS EN JANVIER: +9,2 % SUR UN AN

Texte original nGNE4Pvs33 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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