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Cambriolage au palace parisien Plaza Athénée : deux hommes seront jugés en janvier
information fournie par AFP 07/11/2026 à 16:31

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L'entrée du palace Plaza Athénée, au lendemain d'un cambriolage, le 9 septembre 2026 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

L'entrée du palace Plaza Athénée, au lendemain d'un cambriolage, le 9 septembre 2026 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Deux hommes soupçonnés d'avoir participé au cambriolage en septembre d'une chambre du palace parisien Plaza Athénée seront jugés le 13 janvier, selon une décision rendue vendredi soir par le tribunal judiciaire de Paris.

Ils ont été placés dans l'attente du procès en détention provisoire, les deux ayant été déjà incarcérés et condamnés à plusieurs reprises pour des faits similaires, a justifié la présidente du tribunal.

Nés à Paris, les deux hommes sont âgés de 29 ans.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, entre 01H00 et 02H00, un homme avait escaladé la façade de l'hôtel puis était revenu accompagné d'un deuxième individu, avant de pénétrer dans une chambre située au 7e étage du célèbre palace parisien.

Le préjudice du cambriolage est estimé à 300.000 euros, a précisé samedi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Les deux hommes soupçonnés d'y avoir participé ont été interpellés cette semaine, selon Le Parisien, après avoir été confondus grâce à l'analyse de la vidéosurveillance et de la téléphonie.

Ils devaient être jugés en comparution immédiate vendredi pour "vol par ruse, effraction ou escalade".

Mais l'un ayant demandé un renvoi pour pouvoir préparer sa défense, le tribunal a décidé d'ajourner l'audience au 13 janvier, les deux dossiers ne pouvant être disjoints.

L'enquête a été menée par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne.

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1 commentaire

  • 17:01

    Tous les articles sur ce même cambriolage, insistent lourdement sur le fait qu’ils sont « nés à Paris »….

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