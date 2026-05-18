information fournie par Reuters • 18/05/2026 à 18:47

Vinci acquiert Modern Group of Companies au Canada

Vinci SA SGEF.PA :

* ACQUISITIONDE MODERN GROUP OF COMPANIES

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 50 MILLIONS D'EUROS (80 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS) POUR UN EFFECTIF DE 160 COLLABORATEURS

Texte original nGNE6lwhfx Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)