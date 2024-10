Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: accord pour l'acquisition de FM Conway en Angleterre information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Vinci Construction annonce un accord portant sur l'acquisition de FM Conway Limited, présentée comme 'une entreprise de premier plan dans le domaine des travaux publics en Angleterre'.



Les expertises de FM Conway englobent les travaux routiers, le génie civil, la production d'enrobés et de liants ainsi que différents métiers de spécialité (réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, éclairage, câblage et gestion du trafic routier), précise Vinci.



Créée en 1961, FM Conway est détenue par la famille Conway. Basée à Sevenoaks dans le Kent, l'entreprise est présente dans toute l'Angleterre, et plus particulièrement dans le sud-est du pays.



La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et est prévue début 2025.



L'intégration de FM Conway renforcera le positionnement de VINCI Construction sur le marché très dynamique du sud-est de l'Angleterre.







