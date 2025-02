Vinci : +4%, tutoie les 112E, prochain objectif 116,6E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 11:19









(CercleFinance.com) - Vinci grimpe de +4% grâce à un C.A trimestriel au-delà des attentes, et tutoie les 112E.

Le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 107,65E et retrace instantanément son zénith d'ouverture des 111,9E du 19 septembre 2024.

Au-delà des 112,25E, Vinci visera les 116,6E du 15 mai 2024.





Valeurs associées VINCI 110,25 EUR Euronext Paris +2,80%