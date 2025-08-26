Vinci : -11% en 48H, efface tous ses gains depuis le 14 avril information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 09:44









(Zonebourse.com) - Vinci dévisse de -11% en 48H et efface tous ses gains depuis le 14 avril : le titre vient de pulvériser d'un seul élan tous les supports étagés entre 122,5E, 121E, 118,75E pour se rapprocher d'un comblement du 'gap' des 114,05E du 11 avril.

Et il ne peut être exclu que la correction se prolonge en direction du plancher des 107 du 7 avril.





Valeurs associées VINCI 114,4000 EUR Euronext Paris -5,84%