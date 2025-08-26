Vinci : -11% en 48H, efface tous ses gains depuis le 14 avril
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:44
Et il ne peut être exclu que la correction se prolonge en direction du plancher des 107 du 7 avril.
Valeurs associées
|114,4000 EUR
|Euronext Paris
|-5,84%
A lire aussi
-
Le parti de Raphaël Glucksmann, Place publique, n'accordera "pas sa confiance a priori" à François Bayrou le 8 septembre, estimant que le Premier ministre "fait le choix de la crise", en décidant d'un "passage en force" pour trouver 44 milliards d'économie, annonce ... Lire la suite
-
Les soutiens de François Bayrou tentent mardi de croire encore dans le pari du Premier ministre d'arracher la confiance de l'Assemblée le 8 septembre, mais la quasi-certitude d'un vote négatif lance déjà les spéculations sur l'après: nouveau Premier ministre, dissolution ... Lire la suite
-
Vote de confiance: "Nous sommes à la bataille pour avoir une majorité le 8 septembre", assure Lombard
Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré mardi être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale grâce à un travail de "conviction" de l'opposition. Le ministre a affirmé sur ... Lire la suite
-
Le Premier ministre "a plus soigné sa sortie que le pays", a jugé mardi sur RMC-BFMTV le chef des députés socialistes Boris Vallaud, confirmant que son groupe voterait "contre la confiance" à François Bayrou le 8 septembre. "Il faut changer de politique, et ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer