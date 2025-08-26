 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 680,68
-2,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci : -11% en 48H, efface tous ses gains depuis le 14 avril
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:44

(Zonebourse.com) - Vinci dévisse de -11% en 48H et efface tous ses gains depuis le 14 avril : le titre vient de pulvériser d'un seul élan tous les supports étagés entre 122,5E, 121E, 118,75E pour se rapprocher d'un comblement du 'gap' des 114,05E du 11 avril.
Et il ne peut être exclu que la correction se prolonge en direction du plancher des 107 du 7 avril.

Valeurs associées

VINCI
114,4000 EUR Euronext Paris -5,84%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank