Vincent Morales, directeur financier de PPG Industries, prendra sa retraite
01/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N a déclaré lundi que le directeur financier Vincent Morales prendrait sa retraite à compter du 1er juillet 2026.

La société a déclaré qu'une recherche globale interne et externe est en cours pour identifier un successeur pour le poste.

Morales, qui a été nommé directeur financier de PPG en mars 2017, travaille pour l'entreprise depuis quatre décennies.

Il siège actuellement au conseil d'administration de Teledyne Technologies TDY.N et est le président du conseil d'administration des Boys & Girls Clubs of Western Pennsylvania.

PPG INDUSTRIES
100,430 USD NYSE +0,39%
TELEDYNE TECH
498,440 USD NYSE -0,16%
