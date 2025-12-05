République tchèque: Babis sera confirmé le 9 décembre au poste de Premier ministre

Andrej Babis lors d'une campagne électorale

Andrej Babis, dont le parti ANO a remporté les élections législatives en octobre dernier, sera nommé Premier ministre le 9 décembre, a annoncé jeudi la présidence de la République tchèque, le milliardaire ayant promis de transférer les activités de son conglomérat Agrofert au sein d'une structure indépendante afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Déjà Premier ministre entre 2017 et 2021, Andrej Babis, âgé de 71 ans, se classe dans le camp de la droite nationaliste, anti-élites et anti-immigration. Son parti est l'allié du Rassemblement national français et du Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban au sein du groupe Les Patriotes pour l'Europe (PfE) au Parlement européen.

L'un des hommes les plus riches de République tchèque, il a formé un gouvernement de coalition avec le parti d'extrême droite SPD, anti-UE et prorusse, et le parti des Automobilistes, qui a fait campagne contre la politique européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Andrej Babis a promis d'augmenter les pensions de retraite et les salaires, de contester le pacte européen sur l'immigration et l'asile et de s'opposer à une taxe européenne sur les énergies fossiles pour le chauffage domestique.

Il a également promis de limiter l'aide militaire de son pays à l'Ukraine mais rejeté des appels de son allié le SPD à organiser des référendums sur l'appartenance à l'UE et l'Otan.

(Rédigé par Jan Lopatka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)