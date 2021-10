Vincent Juvyns : «Malgré le retour de la volatilité, il y a peu d'alternatives aux actions»

Vincent Juvyns, stratège chez JPMorgan AM. (© Tom Birtchnell)

Vincent Juvyns a accordé un entretien exclusif au Revenu. Il nous explique que plusieurs facteurs entrent en jeux sur le retour de la volatilité sur les Bourses.

Vincent Juvyns est titulaire d’un master en gestion de l’entreprise et en finance de l’Institut catholique des hautes études commerciales (Ichec) de Bruxelles. Chez JPMorgan AM, il est stratège en marchés mondiaux, chargé de fournir des analyses économiques et de marché au Benelux, en France et à Genève. Il a auparavant évolué chez ING IM, où il a successivement été analyste au département recherche, puis gérant de portefeuille au département obligataire.

Comment jugez-vous l'état de l'économie mondiale en sortie de crise ?

Vincent Juvyns : La crise pandémique paraît désormais sous contrôle grâce à la mise en place rapide des programmes de vaccination dans le monde. Indicateur avancé favorable : une reprise plus rapide se dessine sur les projets de voyages dans les pays développés. Certes, la dynamique de croissance du PIB plafonne, mais nous prévoyons quand même une croissance mondiale supérieure à son rythme tendanciel en 2022, autour de 4 à 4,5%, à comparer à son potentiel de long terme de 3,5%.

L'économie américaine devrait continuer à bénéficier d'un soutien budgétaire sans précédent. En Europe, la nature des politiques budgétaires a changé avec le fonds de relance de la Commission, et les investissements devraient prendre le relais de la politique budgétaire. Les dépenses de consommation pourraient d'ailleurs continuer à bénéficier d'un fort