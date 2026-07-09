Vincent Gardès prend la présidence du conseil d'administration de Theraclion

Theraclion, société de technologies médicales spécialisée dans les équipements d'échothérapie, annonce que son conseil d'administration, réuni le 8 juillet, a nommé Vincent Gardès en qualité de président du conseil, avec effet immédiat.

Administrateur de Theraclion depuis l'assemblée générale du 18 juin, après en avoir été observateur pendant plusieurs mois, il succède à Claude Lenoir, qui assurait la présidence du conseil par intérim depuis cette date et demeure administrateur.

L'arrivée de Vincent Gardès, dirigeant expérimenté ayant fait ses preuves dans le développement international de sociétés MedTech et spécialiste de la stratégie commerciale, renforce significativement la gouvernance de Theraclion, selon l'entreprise.

En tant que directeur général, il a piloté la croissance de la société Vexim jusqu'à son acquisition par Stryker. Il a ensuite dirigé Germitec, en structurant son développement commercial en Europe et son implantation aux Etats-Unis, et dirige aujourd'hui Amber Implants dans sa phase de commercialisation.