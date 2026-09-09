Vincent Françoise rejoint IBM Consulting Promontory en tant qu'associate partner

IBM Consulting Promontory, filiale d'IBM spécialisée dans le conseil en gestion des risques, en conformité réglementaire et en gouvernance d'entreprise pour le secteur des services financiers, annonce la nomination de Vincent Françoise au poste d'associate partner.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le conseil et le secteur bancaire, il contribuera au développement des activités de conseil en risques, conformité et transformation réglementaire auprès des institutions financières, tout en accompagnant le développement des offres autour de l'IA appliquée aux fonctions risques et conformité.

Vincent Françoise a développé et dirigé des practices spécialisées au sein de cabinets de conseil en organisation et en management, couvrant les principaux enjeux réglementaires du secteur financier, notamment la sécurité financière, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), Bâle 3/4, BCBS 239 et l'AI Act.

Avant de rejoindre IBM Consulting Promontory, il occupait le poste de directeur de l'offre risques et conformité chez SeaBird, après plus de quinze années passées chez Square Management, où il a développé les activités de conseil en Risk Control & Regulatory.