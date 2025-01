Vincent Deltrieu rejoint Yotta Capital Partners en qualité de managing partner

(AOF) - Yotta Capital Partners, société de gestion engagée dans l’émergence d’une nouvelle industrie compétitive, sobre en émissions de carbone et en impact environnemental, annonce l’arrivée de Vincent Deltrieu en qualité de managing partner.

Vincent Deltrieu compte 20 années d'expérience dans le private equity. Il débute sa carrière d'investisseur professionnel en rejoignant Innovacom, alors filiale d'Orange et référence de l'investissement technologique en Europe. Successivement membre des équipes d'investissement, partner, membre du directoire et dirigeant, il a été acteur de l'élargissement des thèses d'investissement à la deeptech et aux transitions qu'elles soient numériques ou environnementales.

En 2017 il devient directeur associé du groupe Turenne, acteur du financement small cap en France, à la suite du rapprochement des deux sociétés d'investissement.

Avant d'être investisseur, il a eu un parcours opérationnel à l'international au sein de leaders industriels (Ericsson, Total Énergies et Schneider Electric) ou d'entreprises plus jeunes (Poweo, revendeur d'électricité), sur des problématiques de R&D mais aussi de stratégie et de développement.