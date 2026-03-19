Vincent Bolloré renvoyé devant le tribunal pour corruption d'agent public étranger
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 16:12
En juillet dernier, le PNF avait déjà requis la tenue d'un procès dans ce dossier lié à la gestion des ports de Lomé (Togo) et de Conakry (Guinée).
Selon l'ordonnance de renvoi, les faits présumés de corruption se seraient déroulés à la fois en France, à Puteaux (Hauts-de-Seine), où se situe le siège du groupe Bolloré, ainsi qu'au Togo, entre 2009 et 2011.
Vincent Bolloré, fondateur du groupe de logistique désormais dirigé par son fils Cyrille, est également poursuivi pour "complicité d'abus de confiance" pour des faits supposés commis à Puteaux et au Togo en 2009 et 2010, ainsi qu'en Guinée entre 2010 et 2011.
D'après "Le Monde", la justice soupçonne le groupe Bolloré d'avoir fourni des prestations de conseil à tarif préférentiel lors des campagnes présidentielles de Faure Gnassingbé au Togo et d'Alpha Condé en Guinée, tous deux élus en 2010, en échange de concessions sur la gestion de ports stratégiques.
L'audience est attendue du 7 au 17 décembre prochain, selon le quotidien.
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