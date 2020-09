Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viktor Orban apporte son soutien à Donald Trump Reuters • 21/09/2020 à 10:05









BUDAPEST, 21 septembre (Reuters) - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a apporté lundi son soutien à Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis, en accusant les adversaires démocrates du président américain de vouloir propager un "impérialisme moral" à travers le monde. "Nous souhaitons la victoire de Donald Trump parce que nous connaissons bien la diplomatie des gouvernements démocrates américains, qui est basée sur l'impérialisme moral. Nous avons été contraints d'y goûter par le passé, nous n'avons pas aimé, nous ne voulons pas recommencer", écrit Viktor Orban dans une tribune publiée dans le quotidien Magyar Nemzet. Au pouvoir depuis 10 ans, le dirigeant nationaliste affrontera début 2022 des élections législatives qui pourraient être périlleuses en raison de l'impact économique et social de la crise du coronavirus en Hongrie. Ce scrutin sera une "bataille décisive" face à une élite libérale internationale qui cherche à détruire les conservateurs chrétiens en Europe, affirme-t-il dans sa tribune. "Ils se préparent à une bataille décisive en 2022, avec le soutien des médias internationaux, des technocrates de Bruxelles et des ONG déguisées en organisations de la société civile", accuse Viktor Orban. "Il est temps pour nous aussi de nous organiser." La Hongrie et d'autres pays d'Europe centrale entendent accorder la priorité à l'efficacité économique plutôt qu'aux politiques décidées au niveau européen, telles que "des objectifs climatiques qui atteignent l'absurde, une Europe sociale, une fiscalité commune et une société multiculturelle", dit-il. (Krisztina Than et Marton Dunai, version française Flora Gomez)

