Viking Therapeutics recule en raison de ses projets d'émissions d'actions et d'obligations convertibles

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23 septembre - ** Le titre de Viking Therapeutics VKTX.O a reculé de 8 % à 38,32 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds

** VKTX annonce des émissions publiques de 200 millions de dollars en actions et de 200 millions de dollars en obligations convertibles arrivant à échéance le 15 octobre 2032

** L'action VKTX a bondi d'environ 36 % à 40,85 dollars mardi après que le médicament anti-obésité de la société, le VK2735, a démontré des effets durables sur la perte de poids chez les patients participant à une étude, par rapport à ceux sous placebo

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de ces émissions, entre autres, pour le développement clinique, l'avancement et la commercialisation de son programme VK2735, ainsi que pour l'avancement de son programme VK3019

** Morgan Stanley et JP Morgan sont les co-chefs de file conjoints des deux émissions

** L'action VKTX a encore progressé de 2 % pour clôturer à 41,65 dollars mercredi

** La société basée à San Diego, en Californie, affiche une capitalisation boursière d’environ 4,9 milliards de dollars, sur la base d’environ 116,65 millions d’actions en circulation

** La recommandation moyenne de 20 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 100 dollars, selon LSEG