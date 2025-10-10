Viking chute après que Mizuho a initié une couverture avec la note "underperform" (sous-performance)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 octobre - ** Les actions du croisiériste Viking Holdings VIK.N chutent de près de 3 % à 57,5 $ dans les échanges de pré-marché
** Le courtier Mizuho initie une couverture de l'action avec une note de "sous-performance" et un PT de 54 $, ce qui implique une baisse de 8,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage estime que VIK dispose d'un modèle d'entreprise unique et d'une équipe de direction solide, mais que ces éléments sont largement pris en compte dans les cours
** Mizuho ne voit pas de chemin de catalyseurs (liés aux bénéfices ou aux multiples) qui conduirait à une réévaluation de la société à partir d'ici
** Le courtier voit le risque d'une concurrence accrue sur l'activité car la capacité des croisières Celebrity de Royal Caribbean RCL.N pourrait équivaloir à 20 % de l'activité fluviale de la société dans 5 ans
** 12 courtiers sur 18 évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et un à "vendre"; la prévision médiane est de 63 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions de VIK ont augmenté d'environ 34,4 % depuis le début de l'année
