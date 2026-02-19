Vietnam Airlines signe un accord avec Boeing pour 50 avions 737-8

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vietnam Airlines HVN.HM a signé un accord avec Boeing BA.N pour l'achat de 50 jets 737-8 à fuselage étroit, a-t-on appris jeudi.

La compagnie nationale est également en pourparlers avec l'avionneur américain pour l'achat supplémentaire de 30 avions à fuselage large d'une valeur maximale de 12 milliards de dollars, a-t-elle déclaré dans un communiqué.