information fournie par Boursorama avec AFP • 19/02/2026 à 08:13

Pour des membres de la Fed, une hausse des taux d'intérêt ne doit pas être exclue à l'avenir

( AFP / JIM WATSON )

"Plusieurs" responsables de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) considéraient fin janvier que l'institution ne devait pas exclure de devoir augmenter ses taux d'intérêt si l'inflation restait trop élevée.

"Plusieurs participants" à la réunion de politique monétaire des 27 et 28 janvier ont plaidé pour que la Réserve fédérale reflète dans sa communication "la possibilité" d'un relèvement des taux "si l'inflation reste au-dessus de la cible", selon le compte-rendu ("minutes") de leurs débats, publié mercredi.

La Fed vise une inflation contenue autour de 2%, un objectif manqué depuis cinq ans.

L'indice d'inflation PCE, privilégié par l'institution pour surveiller les prix, était en progression de 2,8% sur un an en novembre.

Les données pour décembre ne seront connues que vendredi en raison des perturbations liées à la longue paralysie budgétaire ("shutdown") qu'a connue le pays à l'automne.

Fin janvier, la Fed avait maintenu les taux directeurs entre 3,50% et 3,75% après avoir les avoir réduits de trois quarts de point de pourcentage dans les derniers mois de 2025.

Deux gouverneurs nommés par Donald Trump, Stephen Miran et Christopher Waller, avaient voté contre ce statu quo. Ils voulaient à la place une diminution d'un quart de point de pourcentage.

Les "minutes" montrent que leur position était assez isolée parmi les participants à la réunion, qui ne votent pas tous sur les taux.

Depuis cette réunion, Donald Trump a proposé que l'ex-gouverneur Kevin Warsh préside l'institution quand le mandat de Jerome Powell prendra fin en mai. Mais les sénateurs doivent encore confirmer cette nomination.

Le président Trump veut des taux directeurs nettement plus bas pour alléger les coûts d'emprunt des Américains et de l'Etat fédéral.

Mais plusieurs responsables de la Fed ont fait savoir ces derniers jours qu'ils n'envisageaient pas de nouvelle détente avant un moment, du fait de l'inflation persistante.

Les investisseurs n'attendent pas de nouvelle baisse des taux avant la réunion de juin, au plus tôt, selon l'outil de veille CME FedWatch.

La prochaine décision sur les taux d'intérêt interviendra le 18 mars.