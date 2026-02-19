 Aller au contenu principal
Vietnam Airlines commande 50 Boeing 737 MAX pour soutenir sa croissance régionale
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:36

La compagnie nationale vietnamienne renforce sa flotte avec une première commande de monocouloirs auprès de l'avionneur américain, afin d'accompagner l'essor du trafic en Asie du Sud-Est.

Boeing annonce que Vietnam Airlines a finalisé une commande ferme de 50 appareils 737 MAX, marquant la première acquisition de monocouloirs du transporteur auprès du groupe américain. L'accord porte sur la version 737-8, destinée à soutenir l'expansion du réseau domestique et régional de la compagnie, alors que le trafic aérien au Vietnam pourrait dépasser les 75 millions de passagers par an d'ici 10 ans.

Le 737-8 peut accueillir jusqu'à 200 passagers selon la configuration, avec un rayon d'action allant jusqu'à 3 500 miles nautiques (6 480 km), adapté aux liaisons court et moyen-courriers. Vietnam Airlines exploite déjà 17 long-courriers 787 Dreamliner pour ses dessertes régionales et européennes.

Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, souligne que "l'investissement dans 50 Boeing 737-8 constitue une étape majeure dans la construction d'une flotte moderne et économe en carburant", avec l'ambition de devenir une compagnie internationale cinq étoiles d'ici 2030.

