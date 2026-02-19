Vietnam Airlines commande 50 Boeing 737 MAX pour soutenir sa croissance régionale
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:36
Boeing annonce que Vietnam Airlines a finalisé une commande ferme de 50 appareils 737 MAX, marquant la première acquisition de monocouloirs du transporteur auprès du groupe américain. L'accord porte sur la version 737-8, destinée à soutenir l'expansion du réseau domestique et régional de la compagnie, alors que le trafic aérien au Vietnam pourrait dépasser les 75 millions de passagers par an d'ici 10 ans.
Le 737-8 peut accueillir jusqu'à 200 passagers selon la configuration, avec un rayon d'action allant jusqu'à 3 500 miles nautiques (6 480 km), adapté aux liaisons court et moyen-courriers. Vietnam Airlines exploite déjà 17 long-courriers 787 Dreamliner pour ses dessertes régionales et européennes.
Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, souligne que "l'investissement dans 50 Boeing 737-8 constitue une étape majeure dans la construction d'une flotte moderne et économe en carburant", avec l'ambition de devenir une compagnie internationale cinq étoiles d'ici 2030.
Valeurs associées
|238,920 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le déficit commercial des Etats-Unis a atteint 1.241 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2025, soit 2,1% de plus que l'année précédente, atteignant ainsi un nouveau record, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce. Une dégradation ... Lire la suite
-
Médecins sans frontières (MSF) continuera à travailler à Gaza "aussi longtemps que possible", a déclaré à l'AFP son chef de mission pour la Palestine, Filipe Ribeiro, à quelques jours de la fin prévue des activités de l'ONG dans le territoire, décidée par Israël. ... Lire la suite
-
Oddo BHF réitère son conseil à Surperformance sur le titre et relève son objectif de cours à 69.0 EUR contre 66.0 EUR après la publication des résultats 2025 et la prise en compte de la guidance 2026. Covivio a publié hier soir un EPRA Earnings 2025 ajusté à 4,75 ... Lire la suite
-
L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi, jour de son 66e anniversaire, à la suite d'allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles" liées à l'affaire Epstein, une arrestation inédite pour la monarchie britannique depuis le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer